El precio del maíz lideró hoy las subas registradas en el mercado de Chicago con un salto de 5,9% (US$ 11,61) hasta los US$ 208,16 la tonelada, producto de la salida de Rusia del acuerdo para establecer un corredor seguro de las exportaciones de granos de Ucrania a través del Mar Negro.

El trigo también cerró la jornada con alzas en sus precios, aunque no de manera tan vertiginosa como ocurrió con el maíz.

Así, el precio del trigo aumentó 2,6% (US$ 6,25) hasta los US$ 246,46 la tonelada, mientras que la soja avanzó 0,53% (US$ 2,94) y se ubicó en US$ 548,22 la tonelada.

Según explicaron los especialistas de la corredora de granos Granar, la decisión de Rusia de no prorrogar el acuerdo existente entre ambos países, generó una "gran incertidumbre" en el mercado, ya que la no continuación "dejó dentro de la zona de guerra a los tres puertos ucranianos que venían utilizándose para los despachos".

A esto se sumó el ataque de Rusia al puerto de Odesa durante la jornada, lo que implicó "una demostración del Kremlin de que será improbable la utilización del corredor seguro sobre el Mar Negro, tal como desea el gobierno ucraniano", enfatizaron los analistas.

Según agencias internacionales, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo a su par turco, Hakan Fidan, que el fin del acuerdo significaba “la retirada de las garantías de seguridad de navegación”, lo que convierte de nuevo el noroeste del mar Negro, por donde circulaban los cargueros, en “una zona provisionalmente peligrosa”.

Esta situación puede desencadenar que los propietarios de buques desistan de "incursionar en aguas donde ya no rige el alto el fuego y que las aseguradoras se vuelvan reacias a cubrir las embarcaciones que resuelvan adentrarse en esa zona de riesgo bélico", alertó el informe de la consultora Granar.

Ucrania es un jugador importante en el comercio internacional de granos, en especial en lo que se refiere a cereales como el trigo, maíz y girasol, supliendo países tanto de Europa como de África.

No obstante, la guerra impactó fuertemente en la producción de granos.

Según un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en 2023 la cosecha ucraniana de cereales podría caer de 40 a 35 millones de toneladas.

"Es probable que los suministros de trigo para el bienio 2023-2024 (la producción de 2023 más las existencias de fin de año de la campaña 2022-2023) sean casi 30 % inferiores a los niveles del bienio 2022-2023 y 45 % inferiores a los del período 2021-2022. Los suministros de maíz de Ucrania previstos para el bienio 2023-2024 podrían situarse 36 % por debajo del nivel de este año y 53 % por debajo de los niveles del período 2021-2022", completó el informe del IICA.

(Télam)