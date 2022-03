El precio de la soja marcó hoy una baja de US$ 20 y cerró a US$ 460 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el maíz disponible retrocedió también US$ 20 hasta los US$ 280.

En este marco, el precio de soja en moneda local fue de $ 50.140 la tonelada.

Por su parte, en el mercado contractual, la oferta de compra abierta por soja con entrega en abril cayó US$ 20 hasta los US$ 440 por tonelada, y la entrega entre mayo y junio también se negoció a US$ 440, lo que implicó una pérdida de US$ 15 contra la ronda previa.

En el mercado del trigo no se registraron posiciones abiertas de compra ni por la cosecha de la campaña actual ni por la próxima.

En tanto, el maíz disponible se pactó a US$ 280, una baja de US$ 20 respecto a la jornada del viernes; mientras que las ofertas para el tramo contractual y el comprendido entre abril y mayo se ubicaron también en US$ 280, una caída de US$ 25 entre ruedas.

Asimismo, el contrato de junio cayó US$ 10 hasta los US$ 250; julio decreció US$ 20 hasta los US$ 240 y agosto se ubicó en US$ 235, con un retroceso de US$ 10.

Por último, el girasol con entrega en marzo se mantuvo sin cambios en los US$ 700 por tonelada.

(Télam)