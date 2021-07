Los precios de la soja y el maíz disponible subieron US$ 5 en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con buen nivel de actividad tanto en volumen como en presencia de la demanda.

Por la soja disponible se ofrecieron US$ 325 la tonelada, con una suba de US$ 5 respecto a la jornada previa, un valor que en moneda local fue equivalente a $ 31.170.

En tanto, los contratos pactado entre los meses de agosto y noviembre se ubicaron en US$ 327 la tonelada, lo que representó un incremento de US$ 11 para la posición agosto y septiembre y de US$ 10 para octubre y noviembre.

En el mercado del trigo no hubo ofrecimientos para la compra de mercadería de la actual campaña comercial, mientras que para la entrega prevista para noviembre próximo y febrero de 2022, el precio fue de US$ 190 por tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN La Junta de Gobernadores del FMI se reunirá el 2 de agosto para tratar incremento derechos de giro

Por el maíz con descarga y contractual la oferta fue de US$ 180, con un aumento de US$ 5 respecto a la última ronda.

Por su parte, la posición agosto se ubicó en US$ 185; septiembre, US$ 190; y octubre, en US$ 192.

Además, se ofrecieron US$ 180 para la entrega de maíz pactada entre marzo y mayo del 2022, con un incremento de US$ 5 en el caso de mayo; mientras que los contratos de junio y julio se fijaron en US$ 165.

Por último, en el mercado de girasol la entrega disponible se mantuvo en US$ 330 y los contratos de diciembre y marzo de 2022 también siguieron en US$ 300, sin variación respecto al jueves pasado. (Télam)