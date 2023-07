La soja y el maíz cerraron a la baja en el mercado de Chicago tras las subas de ayer, como consecuencia de una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, mientras que el trigo continuó con su tendencia alcista.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,50% (US$ 2,85) hasta los US$ 556,85 la tonelada, en tanto la posición septiembre bajó 0,18% (US$ 1,01) en US$ 532,97 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la continuidad de las buenas ventas de soja por parte de Brasil, así como por una toma de ganancias y por las lluvias leves registradas en zonas productoras afectadas por la sequía en Estados Unidos.

Los subproductos de la soja tuvieron un cierre positivo, con una suba del aceite del 0,79% (US$ 12,57) hasta los US$ 1.599,65 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,45% (US$ 7,16) y se posicionó en US$ 500,22 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,53% (US$ 1,18) y se ubicó en US$ 219,48 la tonelada, como consecuencia de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras las subas que ayer superaron el 6% tras los ataques de Rusia sobre infraestructura exportadora de Ucrania en el río Danubio.

A esto se sumó la inclusión del cereal en el Programa de Incremento Exportador (PIE III) que establece un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar para el cereal hasta el 31 de agosto, que "podría generar algo más de actividad vendedora por parte de los productores", lo cual se convirtió en otro factor bajista, señalaron desde la corredora Grassi.

Por último, el trigo subió 0,36% (US$ 1,01) y se posicionó en US$ 279,34 la tonelada, debido a la falta de humedad para los trigos de primavera en el norte de las Grandes Planicies.

Ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) redujo del 51% al 49% la proporción de trigo de primavera en estado bueno/excelente,

(Télam)