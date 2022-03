Los precios de los granos cerraron hoy con subas generalizadas en el mercado de Chicago, como consecuencia, principalmente, de la incertidumbre que la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania genera en las siembras de la nueva campaña en esos territorios.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja creció 1,37% (US$ 8,45) hasta los US$ 621,34 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,61% (US$ 9,74) para posicionarse en US$ 614,45 la tonelada.

Entre los factores que alentaron las mejoras se destacaron la nueva suba del petróleo y la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no solo restringe el actual comercio de aceite de girasol desde la zona del Mar Negro, sino que ahora pone en serio riesgo la chance de siembras en suelo ucraniano, indicó la corredora de granos Granar.

En sintonía, sus subproductos ajustaron al alza, con un incremento del aceite del 1,96% (US$ 31,31) a US$ 1.625,00 la tonelada, y un avance de la harina del 0,90% (US$ 4,74) para concluir la jornada a US$ 530,53 la tonelada.

El trigo, en tanto, exhibió las mayores ganancias, con un ascenso del 5,21% (US$ 20,39) que lo ubicó en US$ 411,25 la tonelada.

La continuidad de la guerra "abre un gran interrogante sobre las chances de los productores de Ucrania de poder siquiera pensar en cosechar el trigo de invierno", señaló Granar.

Aportaron a la tónica alcista las lluvias insuficientes de los últimos días sobre el sur de las Grandes Planicies estadounidenses, donde suelos y cultivos necesitan humedad para detener el deterioro de los trigos de invierno.

El maíz también finalizó con guarismos positivos, tras escalar 1,95% (US$ 5,71) para posicionarse en US$ 297,72 la tonelada, también como consecuencia de la continuidad del conflicto bélico en Europa. (Télam)