Los contratos futuros de la soja cotizaban hoy con subas, luego de las fuertes pérdidas de la jornada anterior, debido un informe publicado por el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) que califica al cultivo norteamericano por debajo de lo que esperaba el mercado, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa subía US$ 5,4 y se vendía a US$ 506,5 por tonelada, valor 67,7% más elevado que el de hace casi 14 meses.

En este marco el aceite de soja cotizaba a US$ 1.407,1 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 397,5, por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, avanzaba US$ 3,3 hasta US$ 261,6 la tonelada, precio 119,8% más elevado que el de fines de abril del año pasado

MIRÁ TAMBIÉN El índice Bovespa sube 0,72% en la apertura de la Bolsa paulista

La suba es impulsada por compras de fondos, aunque las posiciones diferidas cotizan a la baja, producto de condiciones climáticas favorables para el cereal, según la BCR.

A su vez, el valor del trigo repuntaba US$ 1,6 y cotizaba a US$ 229,4 la tonelada, nivel 35,7% más alto que el de diez meses atrás, ante “un mayor deterioro de las condiciones del grano de primavera" en las regiones productivas de EEUU, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)