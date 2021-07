Los futuros de los granos registran bajas en el Mercado de Chicago, luego de las alzas de los últimos días, básicamente por la toma de ganancias de los inversores, reportaron hoy las operadoras locales.

La soja descendía US$ 3,5, se vendía a US$ 523,5 por tonelada para agosto y mantenía un valor 73,3% más elevado que el de hace 14 meses.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó al respecto la “menor demanda de exportación del poroto norteamericano por parte de China”, a lo que se suma “la caída de los precios en el mercado de aceites vegetales”.

El aceite de soja, precisamente, bajaba a US$ 1.464 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 392,4, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, “operan en terreno negativo, producto de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión”, indicó la BCR.

El precio del cereal caía US$ 1,9 hasta US$ 217,8 la tonelada para septiembre, nivel 83% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, sufrían un retroceso “después del repunte de la víspera” y pese a las “preocupaciones sobre el suministro mundial, debido a rendimientos más bajos de los esperados en un período clave”.

La bolsa rosarina precisó que el grano cedía US$ 2,0 y cotizaba a US$ 257,1 la tonelada, también para septiembre, nivel 52,1% más alto que el de diez meses y medio atrás. (Télam)