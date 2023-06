Los precios de los principales granos cerraron hoy con caídas generalizadas de hasta 5,29% en el Mercado de Chicago, nuevamente como consecuencia de los pronósticos de lluvias para Estados Unidos y el buen desempeño internacional de las exportaciones rusas.

De esta forma, el contrato de julio de la soja perdió US$ 16,17 (2,94%) hasta US$ 533,15 la tonelada; y el de agosto lo hizo US$ 12,68 (2,47%) para posicionarse en US$ 500,08 la tonelada.

Los fundamentos de las bajas radicaron en "las lluvias que desde el oeste de las Grandes Planicies se extendieron sobre Minnesota, Iowa y sobre Missouri, aliviando zonas que necesitan humedad para revertir condiciones de sequía", destacó la corredora Granar.

Los subproductos de la soja mostraron también resultados negativos, ya que la harina se retrajo US$6,06 (1,35%) hasta los US$ 442,90 la tonelada, mientras que el aceite cayó US$ 20,50 (1,53%) para concluir la jornada a US$ 1.314,37 la tonelada.

El maíz, en tanto, se desplomó US$ 12,99 (5,29%) y se ubicó en US$ 232,27 la tonelada, como consecuencia también de las precipitaciones caídas sobre el este y el sur del cinturón sojero/maicero estadounidense.

Por último, el trigo retrocedió US$ 10,75 (4,27%) y se posicionó en US$ 240,95 la tonelada, producto de las buenas condiciones ambientales vigentes para los cultivos de primavera y el progreso de la cosecha de las variedades de invierno estadounidenses.

A estos factores se agregaron la agilidad de las exportaciones de Rusia, con valores muy competitivos, y la inminente generalización de la recolección de las variedades de invierno en la Unión Europea y en la zona del Mar Negro, precisó Granar. (Télam)