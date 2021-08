Los futuros de soja cotizan al alza luego de cuatro sesiones consecutivas con caídas, apuntalados por las subas registradas en los mercados de commodities, que también favorecen al maíz y el trigo, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) para los contratos de fechas más cercanas.

La oleaginosa sube US$ 4,7 se vende a US$ 480,1 por tonelada para septiembre y mantiene un valor 59% más elevado que el de hace 15 meses.

Pese al repunte diario, “las proyecciones de condiciones climáticas favorables para la oleaginosa en las regiones productivas ejercen presión bajista”, alertó la BCR.

El aceite de soja se cotiza a US$ 1.304,6 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 388,7, con lo cual ambos productos mantienen el retroceso de la víspera.

Los futuros de maíz, en tanto, ascienden US$ 0,5, hasta US$ 212,6 la tonelada para septiembre, precio 78,6% más elevado que el de fines de abril de 2020, por “un efecto contagio” por las subas registradas en los precios del petróleo y otras materias primas.

También los contratos de trigo cotizan en terreno positivo, “en sintonía con la tendencia general del mercado, producto de compras técnicas y toma de ganancias de parte de los fondos de inversión, luego de las caídas registradas durante la semana pasada”.

El repunte diario es de US$ 4,1, hasta US$ 266,6 la tonelada, también para septiembre, nivel 57,7% más alto que el de once meses y medio atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)