Los granos frenaron su caída en el mercado de Chicago, y en la rueda nocturna la soja subía US$ 4,04 y el trigo US$ 6,80 marcando así una recuperación tras perder US$ 18,65 y US$ 27,78, respectivamente, en las últimas dos ruedas.

“Tras las fuertes bajas de ayer, los precios de la soja muestran un ligero repunte en el segmento nocturno de Chicago, al igual que los del aceite y la harina. Este movimiento técnico encuentra algo de sustento en la desmejora de los cultivos comunicada ayer por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) luego del cierre del mercado”, indicó la consultora agrícola Granar.

Así se refirió al repunte del 0,69% que la oleaginosa mostraba en el Chicago nocturno, y que la ubicaba a US$ 582,85 la tonelada.

No obstante, el análisis subrayó que “las lluvias recientes y la previsión de nuevas precipitaciones sobre el Medio Oeste en los próximos días, al igual que la debilidad de la demanda china y la persistente devaluación del real frente al dólar, todavía podrían poner en riesgo el repunte”.

Ayer el USDA ponderó el 63% de la soja en estado entre bueno y excelente, por debajo del 65% de la semana anterior, pero por encima del 59% de igual momento de 2021.

Por su parte, el trigo avanzaba 2,33% y se ubicaba en US$ 298,45 la tonelada, a tiro nuevamente de los US$ 300.

Al respecto, Granar indicó que “los precios del trigo se negocian con subas en un movimiento de repunte técnico luego de las fuertes pérdidas recientes”, y añadió que “la firme actividad de la demanda aporta algo de sostén a un mercado que sigue presionado por el avance de la cosecha en el hemisferio Norte”.

En tanto, el maíz mostraba una suba marginal de 0,13% para alcanzar a US$ 290,14 también “por un repunte técnico y por la desmejora de los cultivos reportada ayer por el USDA”, señaló Granar.

Sin embargo, puntualizó que “las buenas previsiones climáticas para el Medio Oeste en los próximos días y la presión que genera el avance de la segunda cosecha de maíz en Brasil, que sigue volcando oferta sobre el circuito comercial, en momentos en los que la devaluación del real frente al dólar potencia la competitividad de las exportaciones brasileñas, limitan las mejoras”. (Télam)