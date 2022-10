Los precios de los granos oscilaron entre el equilibrio y el alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un nivel de negocios en línea con las sesiones anteriores.

La soja disponible y las fijaciones se ubicó en $ 60.000 la tonelada, sin cambios con respecto ayer.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 5, mientras que la posición noviembre se mantuvo en US$ 240 y diciembre y enero en US$ 250.

En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-mayo 2023 se ubicó en US$ 255; junio, US$ 230; y julio US$ 215.

Por el trigo con descarga hasta el 4 de noviembre se ofrecieron abiertamente US$ 340 la tonelada, idéntico a los valores del martes.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 la tonelada. (Télam)