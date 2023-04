Los granos cerraron la última jornada de la semana con subas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago tras siete sesiones consecutivas a la baja por el accionar comprador de los fondos especulativos.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,22% (US$ 6,43) hasta los US$ 530,67 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,10% (US$ 5,70) para concluir la jornada a US$ 521,48 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras técnicas por parte de los fondos especulativos ante siete sesiones consecutivas a la baja.

A esto se sumó la falta de humedad en zonas productivas de Estados Unidos y las pocas ventas de mercadería registradas en la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

Sus subproductos acompañaron las subas del poroto, con una mejora del 1,63% (US$ 18,30) hasta los US$ 1.137,79 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,72% (US$ 8,16) para posicionarse en US$ 479,83 la tonelada.

El maíz, en tanto, mejoró 1,43% (US$ 3,54) y se posicionó en US$ 250,38 la tonelada en su posición más cercana, aunque los contratos más alejados presentaron pérdidas.

"En la debilidad del maíz tuvieron que ver los rumores de cancelaciones de compras chinas adicionales a las 560.000 toneladas ya confirmadas por el USDA el lunes y el jueves", indicaron analistas de la corredora Granar.

Por último, el trigo ganó 0,81% (US$ 1,84) y cerró a US$ 227,72 la tonelada, debido a compras de oportunidad y técnicas tras una semana consecutiva de caídas en sus cotizaciones. (Télam)