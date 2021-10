Los granos culminaron al alza en el mercado de Chicago, apuntalados por robustas exportaciones semanales estadounidenses y el accionar comprador de los fondos, tras las bajas que tuvieron los precios a principio de la semana luego del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,95% (US$ 4,23) hasta los US$ 447,45 la tonelada, mientras que el de enero lo hizo por 0,88% (US$ 3,95) para ubicarse en US$ 450,57 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en buenas exportaciones semanales de Estados Unidos y la información de ventas al exterior de 855.000 toneladas durante la jornada, de las cuales 132.000 toneladas tuvieron como destino china.

A esto se sumaron las compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión.

Sus subproductos acompañaron la suba, con una mejora del 1,40% (US$ 18,74) en el aceite hasta los US$ 1.351,19 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,79% (US$ 2,76) para concluir la jornada a US$ 348,95 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,74% (US$ 3,54) y se posicionó en 206,98 la tonelada, por compras técnicas y de oportunidad.

Además, "las expectativas de una mayor demanda externa sumaron a la inercia alcista. En este sentido, el USDA informó que las ventas externas de granos amarillos en la semana pasada totalizaron 1,1 millones de toneladas", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo trepó 1,27% (US$ 3,40) y se posicionó al cierre de la sesión a US$ 269,70 la tonelada, impulsado por una fuerte suba en el mercado europeo Euronext.

"Una sólida demanda externa para el trigo europeo, sumado a preocupaciones acerca de una oferta acotada impulsaron a los precios en el mercado europeo, lo cual propició un efecto contagio sobre las cotizaciones del cereal en Chicago", apuntó la BCR. (Télam)