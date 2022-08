Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada cargada de expectativa ante el nuevo informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Para la soja se ofrecieron abiertamente $ 52.960 la tonelada para la entrega disponible, mientras que la posición contractual y las fijaciones alcanzaron los $ 53.000.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual tuvimos ofertas abiertas de US$ 225 la tonelada, sin implicar cambios entre jornadas.

Luego, la entrega en septiembre se posicionó en US$ 235; octubre, US$ 230; y noviembre y diciembre, US$ 232.

Respecto al maíz de la campaña 2022/23 se ofrecieron abiertamente US$ 220para la entrega entre febrero y marzo de 2023; US$ 215 para abril y mayo; US$ 205 para junio; y US$ 195 para julio.

Por el trigo con entrega disponible y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 300 la tonelada, loq ue implicó una suba de US$ 5, mientras que para el cereal de la próxima cosecha hubo ofertas de US$ 285.

Por último, el girasol cerró a US$ 500. (Télam)