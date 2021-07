Los granos culminaron la jornada con subas en sus precios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), tanto para la entrega inmediata como diferida, en consonancia con los sucedido en el mercado de Chicago.

La oferta abierta de compra por soja disponible y para fijaciones mejoró US$ 5 hasta US$ 335 la tonelada, mientras que las fijaciones se negociaron hasta los $32.160 la tonelada.

Luego, la posición agosto se mantuvo en US$ 331 la tonelada, aunque con el tramo del 15 de agosto al 15 de septiembre en US$ 335 la tonelada, mientras que la posición septiembre mejoró US$ 4 hasta los US$ 332.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 185 la tonelada, sin variaciones respecto a la rueda previa, mientras que la entrega contractual tuvo una mejora de US$ 10 hasta los US$ 195 la tonelada.

Para la descarga en agosto se ofrecieron US$ 10 más hasta US$ 200, con septiembre en US$ 205 y octubre/diciembre en US$ 210.

En cuanto al segmento de la próxima campaña, la oferta en marzo aumentó US$ 5 hasta los US$ 195, a la vez que la de abril mejoró hasta los US$ 192 y mayo US$ 195.

En cuanto al trigo, reapareció la oferta disponible en US$ 185, mientras que la entrega en agosto se ubicó en US$ 195.

Por el cereal con entrega en noviembre y diciembre, la oferta aumentó US$ 10 hasta los US$ 205.

La entrega en enero subió a US$ 207; febrero, US$ 209; y marzo, US$ 211, mientras que el girasol aumentó US$ 10 y cerró a US$ 340. (Télam)