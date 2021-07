Los granos cerraron con mejoras en sus precios en el mercado de Chicago impulsados por el clima seco y caluroso en Estados Unidos, que podrían afectar a la soja y el maíz y que empeoró el estado del trigo de primavera.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 1,08% (US$ 5,70) hasta los US$ 530,40 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 1,17% (US$ 5,97) para concluir la jornada a US$ 514,05 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los pronósticos de clima seco y altas temperaturas para zonas productoras de Estados Unidos, donde los cultivos se encuentran a punto de ingresar en una etapa crítica de desarrollo donde define rendimientos, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la mejora, con un avance del 1,58% (US$ 6,28) en la harina a US$ 402,89 la tonelada, mientras que el aceite progresó 0,49% (US$ 7,28) y se posicionó en US$ 1.477,51 la tonelada.

Por su parte, el maíz trepó 2,83% (US$ 6,20) y se posicionó en US$ 225,09 la tonelada, también por las cuestiones climáticas antes citadas, en un contexto donde los suministros del cereal "escasean", sostuvo la BCR.

Por último, el trigo subió 0,39% (US$ 1,01) y cerró a US$ 257,39 la tonelada y alcanzó su valor más alto en dos meses, impulsados por la mala condición del trigo de primavera en Estados Unidos y un recorte en la estimación de Rusia.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó ayer que solo el 11% del cultivo implantado se encontraba en un estado de bueno a excelente, cuando hace una semana alcanzaba el 16%. (Télam)