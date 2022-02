Los precios de los granos cerraron las operaciones entre estables y a la suba en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una buena dinámica de negocios a pesar de que el mercado de Chicago no tuvo actividad por ser feriado nacional en Estados Unidos.

Así, por la soja con entrega disponible se ofrecieron sobre el final de la jornada US$ 430 la tonelada, US$ 2 por encima del cierre del viernes, mientras que por el tramo contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta US$ 428 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por la mercadería de la nueva cosecha, los ofrecimientos para el tramo entre marzo y mayo se ubicaron en US$ 410 la tonelada.

Respecto al maíz con descarga hasta el 25 de febrero se ofrecieron US$ 245 la tonelada.

En cuanto al cereal de la cosecha 2021/22, la posición marzo cerró en US$ 235; abril, US$ 245; mayo, US$ 240; junio y julio, US$ 220; y agosto, US$ 205.

Por el trigo con entrega disponible se ofertaron US$ 240 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

La posición marzo se ubicó en US$ 245; abril, US$ 250; mayo, US$ 251; junio, US$ 252; julio, US$ 254; y diciembre, US$ 240.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada. (Télam)