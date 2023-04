El precio de la soja con entrega inmediata y para fijaciones de mercadería cerró sin cambios en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a $98.000 la tonelada, en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III) que establece un tipo de cambio diferencial a $300 la tonelada para dicho complejo oleaginoso.

Por otra parte, la oferta por maíz con entrega inmediata se incrementó en US$ 5 respecto de la rueda previa para arribar a US$ 205 la tonelada, mismo valor para la descarga contractual y en el tramo abril-mayo.

En cuanto al cereal de cosecha tardía, la entrega en junio cayó US$ 5 hasta alcanzar los US$ 190, mientras que la descarga en julio se sostuvo en US$ 180 y agosto en US$ 175.

Por el trigo con entrega inmediata, los ofrecimientos se ubicaron nuevamente en valores de US$ 270 la tonelada, al igual que en la jornada previa.

No se registraron ofertas por girasol, sorgo y cebada. (Télam)