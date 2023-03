Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un escaso nivel de negocios concentrados mayormente en el maíz.

Las propuestas por el cereal disponible se ubicaron US$ 5 por encima de los valores de ayer y ascendieron a US$ 240 la tonelada, mismo valor para la mercadería con entrega contractual.

Por maíz de la cosecha 2022/23, la entrega entre marzo y abril se mantuvo estable en US$ 235; mayo, US$ 230; junio, US$ 225; julio, US$ 220; y agosto, US$ 205.

En cuanto a la soja con entrega disponible y para fijaciones cerró sin variaciones a $78.000 la tonelada, mientras que en el caso del trigo el segmento marzo-mayo volvió a encontrarse en US$ 280 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció a US$ 360 y el sorgo a US$ 240. (Télam)