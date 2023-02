Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde el volumen de negocios cayó con respecto a la víspera.

Las ofertas por la soja con entrega disponible alcanzaron nuevamente los $75.000 la tonelada, mismo valor que la sesión anterior.

Por el maíz con descarga hasta el 28 de febrero próximo se ofrecieron US$ 255 la tonelada, US$ 3 menos que ayer, mientras que la entrega contractual se ubicó en US$ 250.

Respecto al cereal de la cosecha 2022/23, la posición febrero-marzo se ubicó en US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 230; y julio, US$ 220.

Por último, el girasol cerró a US$ 390 y el sorgo a US$ 260, mientras que no se registraron ofertas por trigo. (Télam)