Los granos finalizaron con fuertes subas la jornada en el mercado de Chicago como consecuencia de los problemas climáticos que atraviesan la zonas productoras de Estados Unidos, y permitió a los commodities a cerrar una semana con saldo positivo en sus cotizaciones.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 3,39% (US$ 19,38) hasta los US$ 589,83 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 2,09% (US$ 11,02) para concluir la seisón a US$ 536,92 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las falta de lluvias y a la ola de calor que golpea a las zonas productoras de Estados Unidos.

"El calor extremo y la sequía generalizada en partes del Medio Oeste estadounidense como Nebraska y Iowa, han deteriorado los rendimientos del cultivo y esto llevó a todas las cotizaciones al alza", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

MIRÁ TAMBIÉN Las exportaciones de carne vacuna cerraron el primer semestre con récord en volumen y valor

También tuvieron importantes ganancias sus derivados, con un salto el precio de la harina del 4,38% (US$ 22,16) hasta los US$ 527 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,5% (US$ 38,14) para finalizar la sesión a US$ 1.561,29 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,71% (US$ 4,43) y se posicionó en US$ 263,27 la tonelada, por clima clauroso y seco en Estados Unidos que afectó al cultivo.

En una gira agrícola en el país norteamericano llamada Pro Farmer Midwest Crop Tour, los técnicos descubrieron que "las áreas de cultivo occidentales como Nebraska y Dakota del Sur sufrieron el impacto del clima este verano", lo que llevó al alza a las cotizaciones del cereal.

Además, en Europa también se registraron problemas de sequía y las condiciones del cereal en Francia disminuyeron la semana pasada a su calificación más baja en más de 10 años, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer.

MIRÁ TAMBIÉN El discurso del presidente de la FED derrumbó a las bolsas europeas

Por último, el trigo tuvo un alza de 1,94% (US$ 5,51) y cerró a US$ 288,35 la tonelada, debido a la fuerte de manda internacional del grano y al acople del cereal a la suba de los granos gruesos. (Télam)