Los precios de los granos cerraron con un repunte parcial en el mercado estadounidense de Chicago por compras de los fondos de inversión, mientras avanza la cosecha de soja y de maíz.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,55% (US$ 0,55) hasta los US$ 476.84 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,73% (US$ 0,73) para posicionarse en US$ 483,63 la tonelada.

Los fundamentos de las ligeras subas radica en la presión por el avance de la cosecha estadounidense y por la calma de la demanda china, apuntaron analistas de la corredora de granos Granar.

En su informe semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reveló hoy despachos de soja por 481.638 toneladas, por encima de las 429.772 toneladas del informe anterior y dentro del rango estimado por los privados, de entre 375.000 y 775.000 toneladas

Por su parte, el maíz ganó 1,58% (US$ 1,58) y se ubicó en US$ 189,46 la tonelada, luego de una importante operación de venta de maíz a México, por 1.661.160 toneladas.

Los operadores estimaron su avance sobre el 17/19%, que se prevé como la segunda más grande histórica y que dejaría un stock final de 56,40 millones de toneladas, un 52,97% superior al remanente de la campaña 2022/2023, de 36,87 millones de toneladas.

Por ultimo, el trigo ascendió 3,49 (US$ 3,49) y alcanzó los US$ 216,42 la tonelada, debido a la plaza internacional del grano fino destacamos Australia, donde las adversas condiciones ambientales podrían seguir achicando el volumen de la nueva cosecha de trigo en el principal exportador del hemisferio Sur.

Las estimaciones privadas "la auguran entre 22 y 24 millones de toneladas, frente a los 26 millones previstos por el USDA y a los 25,39 millones pronosticados por Abares", detallaron desde Granar.

(Télam)