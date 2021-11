Los precios de los granos cerraron con una tendencia dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)m en un contexto signado por una caída generalizada de todos los mercados del mundo por la aparición de una nueva cepa de coronavirus en África.

Por la soja disponible y para fijaciones la mejor oferta abierta fue de US$ 347 la tonelada, US$ 7 por debajo de ayer, mientras que para la entrega en enero se pactaron US$ 345; para febrero, US$ 335; para marzo, US$ 310; y para abril y mayo, US$ 305.

Respecto al maíz, la oferta con descarga inmediata se ubicó en $ 20.500 la tonelada, mientras que la oferta para entrega en diciembre se mantuvo en US$ 205 y enero en US$ 207.

Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega en marzo fue de US$ 197; abril, US$ 195; mayo, US$ 190; julio, US$ 180; y junio, US$ 175.

En cuanto al trigo, para la entrega disponible la mejor oferta fue de US$ 235 la tonelada, a la vez que enero se pactó en US$ 245 y febrero en US$ 250.

Por último, el girasol se negoció a US$ 450.

(Télam)