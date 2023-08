Los precios de los granos cerraron con mayoría de bajas en el mercado de Chicago, en una sesión que pesó más las lluvias de los últimos días en Estados Unidos que los datos alcista aportados hoy por el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de agosto de la soja cayó US$ 3,95 (0,76%) hasta los US$ 514,87 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo US$ 5,42 (1,09%) para concluir la jornada a US$ 491,36 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias que se registraron en zonas productoras de Estados Unidos en situación de sequía y en un descenso del área afectada por la falta de humedad implantada con el cultivo de 51% a 43%, según reportó ayer el USDA.

De esta manera, las nuevas precipitaciones hicieron que los operadores no tuvieran en cuenta el nuevo informe de oferta y demanda de granos publicado hoy por la dependencia norteamericana, que recortó la estimación de rinde y de producción de la oleaginosa.

Para los analistas de la corredora de granos Granar, "en el razonamiento de una parte del mercado, inversores incluidos, estas mejoras en el contexto ambiental no habrían llegado a ser tenidas en cuenta por los técnicos del USDA que hoy revelaron en su informe de oferta y demanda mundial rindes y cosecha de soja en baja para Estados Unidos".

"Menos aún, los augurios de lluvias superiores a las normales para, al menos, la próxima semana sobre las principales regiones agrícolas del Medio Oeste y del centro-norte de las Grandes Planicies", completaron los especialistas.

El aceite acompañó al poroto con un retroceso de US$ 5,73 (0,39%) hasta los US$ 1.462,52 la tonelada, mientras que la harina ganó US$ 8,05 (1,69%) para cerrar a US$ 481,59 la tonelada.

En tanto, el maíz perdió US$ 3,44 (1,81%) y concluyó la jornada en US$ 186,80 la tonelada.

Los recortes del USDA tanto en rindes como en producción también fueron soslayados por el mercado, que dio mayor importancia a las lluvias de los últimos días en Estados Unidos.

No obstante, "los pronósticos extendidos de 8 a 14 días ya comenzaron a advertir sobre la suba de las marcas térmicas y la ausencia de precipitaciones, dos circunstancias ambientales que podrían favorecer el secado del maíz en su camino hacia la cosecha, que debería arrancar durante los primeros días de septiembre", indicó un informe de Granar.

Sumaron presión bajista el ingreso récord de mercadería brasileña en el mercado y las abultadas ventas de los productores en Argentina, como consecuencia de la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial para el cereal de $340 por dólar para el cereal.

Por último, el trigo descendió US$ 4,04 (1,72%) y cerró a US$ 230,29 la tonelada.

En este caso, a la ausencia de nuevos ataques a puertos y embarcaciones en el Mar Negro, se sumó que el USDA elevó el stock final de trigo estadounidense hasta los 16,75 millones de toneladas, por encima de las 16,27 millones de toneladas que esperaba el mercado previo al informe. (Télam)