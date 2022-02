Los precios de los granos cerraron al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en concordancia con las fuertes subas que se registraron en el mercado de Chicago, producto de la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Para la soja con entrega disponible, contractual y las fijaciones de mercadería se ofrecieron US$ 4,5 más que en la jornada de ayer para alcanzar los US$ 434,5 la tonelada, mientras que para la entrega durante los primeros 20 días de marzo se ofrecieron US$ 420 y para la posición full marzo US$ 415.

Respecto a la oleaginosa de la campaña 2021/22, la entrega en abril escaló US$ 5 hasta los US$ 415, a la vez que la posición mayo se mantuvo sin cambios en US$ 410.

Por el maíz con descarga hasta el 5 de mayo y para la posición contractual se ofrecieron US$ 250 la tonelada, US$ 5 por encima de la previa.

En cuanto al cereal de la cosecha 2021/22, la posición marzo escaló US$ 5 hasta los US$ 240; abril y mayo, US$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 225; y agosto, US$ 205.

Las ofertas por trigo con entrega disponible subieron US$ 10 y alcanzaron los US$ 250 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

La posición marzo también alcanzó este registro, implicando una suba de US$ 5, al tiempo que abril se posicionó en US$ 260 la tonelada, US$ 10 más que ayer.

Luego, la posición mayo escaló hasta los US$ 258; junio y julio, US$ 260; y noviembre, US$ 240.

MIRÁ TAMBIÉN Las exportaciones y el superávit comercial acumularon trece meses consecutivos de crecimiento

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 500 la tonelada. (Télam)