Los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago, impulsados por el accionar comprador de los fondos especulativos y malas condiciones climáticas en Estados Unidos.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,41% (US$ 7,53) hasta los US$ 539,76 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,32% (US$ 6,89) para posicionarse en US$ 527,82 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras de los fondos especulativos y las lluvias acontecidas en zonas productoras de Estados Unidos, que podrían ralentizar la siembra, indicaron analistas de la corredora Granar.

También sumó soporte a los precios del poroto el salto del 3,52% (US$ 40,78) en la cotización del aceite hasta los US$ 1.197,75 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,37% (US$ 1,76) para posicionarse en US$ 472,77 la tonelada.

El maíz, en tanto, mejoró 1,04% (US$ 2,66) y se posicionó en US$ 257,17 la tonelada, de la mano de los mismos motivos que impulsaron los precios de la soja: la compra de fondos y la ralentización de la siembra por las lluvias.

Por último, el trigo ganó 2,36% (US$ 5,60) y cerró a US$ 242,60 la tonelada, producto del "mal estado de los cultivos de invierno en el sur de las Grandes Planicies, donde ya se habría agotado la capacidad de las plantas para mejorar su expectativa de rindes, de cara a una cosecha que se inicia a finales del presente mes", indicaron desde Granar. (Télam)