Los granos cerraron con fuertes caídas en el mercado de Chicago, como consecuencia de los pronósticos de lluvias para Estados Unidos y el buen desempeño internacional de las exportaciones rusas.

El contrato de julio de la oleaginosa perdió 1,70% (US$ 9,55) hasta los US$ 549,32 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 2,03% (US$ 10,66) para posicionarse en US$ 512,76 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los pronósticos de buenas lluvias para zonas afectadas por la sequía en Estados Unidos.

Según plantearon los analistas de la corredora Granar, las bajas se dieron por las ventas masivas de los fondos especulativos como consecuencia de "los pronósticos de lluvias mayores a las normales durante la primera quincena de julio sobre las principales zonas agrícolas".

Esta caída en los valores se dio a pesar de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ponderó ayer el 51% de la soja en estado bueno/excelente, por debajo del 54% de la semana pasada; del 65% de igual momento del año pasado, y en sintonía con el 51% estimado en promedio por los privados.

La harina acompañó la baja del poroto, con una retracción del 1,76% (US$ 8,05) hasta los US$ 448,96 la tonelada, mientras que el aceite subió 1,74% (US$ 22,93) para concluir la jornada a US$ 1.334,88 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 2,23% (US$ 5,61) y se ubicó en US$ 245,26 la tonelada, por las lluvias sobre el oeste de Nebraska y de Dakota del Sur y sobre zonas del este del cinturón sojero/maicero.

"Esas condiciones ambientales se agregaron a los pronósticos extendidos de 6 a 14 días que auguran la chance de precipitaciones mayores a las normales para buena parte de las regiones productoras de granos gruesos del Medio Oeste y de las Grandes Planicies que, de efectivamente darse, favorecerían suelos y cultivos en el inicio del mes clave para el maíz", sostuvieron desde Granar.

Por último, el trigo se desplomó 5,41% (US$ 14,42) y se posicionó en US$ 251,69 la tonelada, producto de la buena performance exportadora rusa, que, debido a los valores de su mercadería, "dejan al resto de los proveedores fuera de competencia". (Télam)