Los granos cerraron otra jornada con fuertes bajas en el mercado de Chicago, por el mal desempeño de las exportaciones estadounidenses y ante la posibilidad de que Rusia aumente sus exportaciones de cereales.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,23% (US$ 6,71) hasta los US$ 538,39 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,89% (US$ 4,78) para posicionarse en US$ 527,64 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en los malos datos de exportación de Estados Unidos y el firme avance de la siembra en dicho país.

Las inspecciones de exportación de soja totalizaron 374.960 toneladas en la semana que terminó el 20 de abril, frente a las 530.342 toneladas de la semana anterior, informó por la mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Asimismo, la cartera norteamericana informó que la implantación de la oleaginosa se ubicó en el 8% del área estimado, lo que reportó un avance de 4 puntos porcentuales por encima de la semana pasada.

Sus subproductos acompañaron la caída, con una merma del 1,57% (US$ 18,52) en el aceite hasta los US$ 1.158,73 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,39% (US$ 6,83) y se ubicó en US$ 484,46 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,80% (US$ 4,72) y se posicionó en US$ 256,39 la tonelada, como consecuencia de "la preocupación de que la demanda extranjera de exportaciones estadounidenses se agote a medida que la cosecha de Brasil ingrese al mercado", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En esta tónica, el USDA informó por la mañana que exportadores privados realizaron cancelaciones de ventas de maíz a China por un total de 327.000 toneladas.

Por último, el trigo se retrajo 2,75% (US$ 6,71) y se ubicó en US$ 236,45 la tonelada, debido a las lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos y a "indicios de que Rusia está tratando de aumentar los envíos para liquidar sus grandes existencias de trigo, luego de que se conociera un proyecto para reasignar las cuotas de exportación no utilizadas a las empresas que han completado las suyas", dijo la BCR. (Télam)