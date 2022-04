Los granos finalizaron la última jornada de la semana con bajas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, con caídas superiores a los US$ 10 en soja por segunda sesión consecutiva, mientras que los cereales también cerraron en terreno negativo por el accionar vendedor de los fondos especulativos.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 2,19% (US$ 13,04) hasta los US$ 581,56 la tonelada, a la vez que de julio lo hizo por 1,95% (US$ 11,48) para concluir la jornada a US$ 575,68 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en estimaciones de una mayor siembra de soja en Estados Unidos a lo que esperaba el mercado.

Ayer el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) proyectó un récord en la superficie destinada a la oleaginosa en la campaña 2022/23 con 36,83 millones de hectáreas, por encima de los 35,91 millones pronosticados por los privados; de los 35,61 millones anunciados por organismo en su Foro Anual de febrero, y de los 35,29 millones de hectáreas que en la campaña 2021/2022, puntualizó la corredora de granos Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Acindar se asocia con PCR para invertir us$ 140 millones en energías renovables

Esta tendencia bajista golpeó de lleno a la harina, que perdió 3,74% (US$ 19,29) y se ubicó en US$ 496,03 la tonelada, mientras que el aceite cerró con ganancias tras subir 1,80% (US$ 27,78) para culminar la sesión a US$ 1.569,67 la tonelada.

Por su parte, el trigo descendió 2,13% (US$ 7,90) y se posicionó en US$ 361,74 la tonelada.

Según explicaron desde Granar, a los datos alcistas de una siembra que en Estados Unidos será algo menor a las expectativas y a existencias también inferiores a las previstas, que posibilitaron subas hasta la media rueda, se impuso "el hecho bajista de que Rusia está logrando reactivar sus exportaciones pese a la continuidad de la guerra en Ucrania, lo que le resta demanda al resto de los proveedores".

Por último, el maíz retrocedió 1,83% (US$ 5,41) y concluyó la sesión a US$ 289,36 la tonelada, como consecuencia del cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, que presionaron los precios de los contratos con vencimientos más cercanos.

MIRÁ TAMBIÉN Primer Seminario de Minería y Comunicación

No obstante, las proyecciones del USDA acerca de un área sembrada de maíz menor a la que se esperaba le da sostén a los contratos con vencimientos más lejanos, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)