Los precios de los granos cayeron de manera generalizada en el mercado de Chicago, debido al fortalecimiento del dólar frente a la principal canasta de divisas y a los problemas logísticos ocasionados por el huracán Ida en los puertos exportadores de Estados Unidos.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,11% (US$ 5,24) hasta los US$ 466,19 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,16% (US$ 5,51) para concluir la jornada a US$ 469,22 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la "robustez del dólar" y en los inconvenientes logísticos que generó el huracán Ida en los puertos exportadores estadounidenses ubicados sobre el Golfo de México, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad bursátil, en la última semana se despacharon 68.000 toneladas de soja, 82% menos que en la semana previa y 96% menos que en igual semana del año 2020.

Sin embargo, nuevas ventas externas con destino China dieron soporte al mercado y limitaron las caídas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista del poroto, con un retroceso del aceite del 2,10% (US$ 27,34) hasta los US$ 1.273,37 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,05% (US$ 3,97) y se posicionó en US$ 371,80 la tonelada.

El maíz, por su parte, descendió 2,41% (US$ 4,82) y se posicionó en US$ 195,17 la tonelada, producto de la solidez del dólar y los problemas logísticos en los puertos de Estados Unidos, al igual que la soja.

Los reportes indican que en la semana pasada se enviaron 275.800 toneladas al exterior, 69% menos que hace un año atrás.

Por último, el trigo bajó 0,80% (US$ 2,11) y cerró a US$ 260,42 la tonelada. como consecuencia del dólar y el aumento en las previsiones de producción de Australia. (Télam)