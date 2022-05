La soja cerró con importantes subas en su contrato de más próximo vencimiento en el mercado de Chicago debido a nuevas ventas de oleaginosa estadounidense a China, mientras los cereales terminaron la jornada con pérdida por mejoras en las condiciones climáticas y toma de ganancias en el país del norte.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 3,79% (US$ 23,15) hasta los US$ 633,19 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 2,02% (US$ 12,03) para concluir la jornada a US$ 604,99 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un renovado interés de China por mercadería estadounidense a pesar de las restricciones del gigante asiático por el rebrote de Covid-19.

También contribuyó con las subas la mayor celeridad en la siembra de maíz sobre la zona núcleo agrícola estadounidense, "que despeja del horizonte la chance de que tierras previstas para el cereal pasen a la oleaginosa", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Otro factor que aportó al salto en los precios fue la suba de los subproductos: el aceite escaló 1,53% (US$ 28) hasta los US$ 1.847,22 la tonelada, mientras que la harina avanzó 3,35% (US$ 14,66) para posicionarse en US$ 451,17 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 2,33% (US$ 7,48) y se posicionó en US$ 312,78 la tonelada, como consecuencia de las buenas condiciones meteorológicas para avanzar con las siembras sobre el Medio Oeste, "ideales para achicar la demora en las labores, que continúa siendo preocupante en función del impacto que los atrasos pueden implicar sobre el potencial de rinde de las plantas", indicó Granar.

Por último, el trigo descendió 0,10% (US$ 0,46) y concluyó la jornada a US$ 432,66 la tonelada, producto de la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras las fuertes subas de ayer. (Télam)