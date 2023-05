Los granos cerraron la jornada con altibajos en el mercado de Chicago, con cotizaciones dispares en las diferentes posiciones de soja y maíz y subas generalizadas en el trigo.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió US$ 0,18 (0,03%) hasta los US$ 532,23 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por US$ 0,09 (0,01%) para concluir la jornada a US$ 520,93 la tonelada.

No obstante, las posiciones más alejadas finalizaron la sesión con pérdidas, presionadas por los temblores en el sistema financiero estadounidense, en conjunto con el rápido avance de la siembra norteamericana y la oferta récord de mercadería por parte de Brasil, apuntaron los especialistas de la corredora Granar.

El aceite perdió US$ 2,20 (0,19%) hasta los US$ 1.152,54 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por US$ 0,55 (0,11%) para cerrar a US$ 471,01 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó US$ 0,49 (0,19%) y se ubicó en US$ 254,52 la tonelada, como consecuencia de la posibilidad de que varias regiones productoras de Estados Unidos ingresen en una situación de sequía, pero, como sucedió con la soja, las posiciones más alejadas cayeron.

Por último, el trigo mejoró US$ 1,93 (0,83%) y se posicionó en US$ 232,04 la tonelada, debido a que las lluvias que se registran sobre zonas de Kansas y de Oklahoma fueron consideradas "insuficientes para mejorar las malas condiciones que evidencian los cultivos en ambos estados". (Télam)