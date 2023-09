Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago, ante nuevas compras de soja estadounidense por parte de China, la caída en las estimaciones de producción de maíz de Brasil y una merma en la competitividad del trigo ruso.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,34% (US$ 1,65) hasta los US$ 485,02 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,33% (US$ 1,65) para posicionarse en US$ 490,99 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un repunte técnico de la soja por compras de los fondos especulativos y nuevas compras de China de mercadería norteamericana, indicaron los analistas de la corredora de granos Granar.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó hoy sobre compras del gigante asiático por 120.000 toneladas.

La harina acompañó la suba del poroto, con una mejora del 1,45% (US$ 6,28) hasta los US$ 437,83 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,74% (US$ 23,81) para posicionarse en US$ 1.337,74 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,25% (US$ 2,36) y se ubicó en US$ 189,85 la tonelada, luego de que ayer la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) proyectó una caída del 9,1% en el volumen de la producción 2023/2024 de maíz en el gigante sudamericano, que caería de 131,87 a 119,84 millones de toneladas.

Además, el organismo estimó una caída del saldo exportable de 52 a 38 millones de toneladas.

Por último, el trigo subió 0,81% (US$ 1,75) y se posicionó en US$ 216,33 la tonelada, debido a "la pérdida de competitividad que expusieron las ofertas presentadas por Rusia en la licitación internacional lanzada por Egipto, todas con un FOB de 270 dólares por tonelada, un valor que resultaría el mínimo fijado en modo extraoficial por el Kremlin", indicaron desde Granar.

El grano ruso lidera el mercado internacional desde hace varios meses, por lo que una merma en su competitividad abre la puerta al ingreso de otros actores de peso en las negociaciones. (Télam)