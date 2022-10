Los granos finalizaron la jornada con subas en el mercado de Chicago, por la buena performance exportadora de Estados Unidos durante la semana y compras por parte de los fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,29% (US$ 1,47) hasta los US$ 512,76 la tonelada, a la vez que el enero lo hizo por 0,32% (US$ 1,66) para posicionarse en US$ 516,07 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las buenas ventas externas semanales de mercadería estadounidense y por las abundantes compras de China de casi 2 millones de toneladas.

No obstante, las subas fueron limitadas por el avance de la cosecha norteamericana y las complicaciones logísticas por la baja del Mississippi, que en plena trilla, pone en juego la capacidad de acopio de los granos, explicó la corredora Granar.

También el precio del poroto recibió impulso por las subas del 1,46% (US$ 22,71) del aceite, que concluyó la jornada a US$ 1.576,28 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,06% (US$ 4,85) para finalizar la jornada a US$ 460,65 la tonelada.

Por su parte, la cotización del trigo mejoró 0,18% (US$ 0,55) y se ubicó en US$ 312,60 la tonelada, como consecuencia de "un dólar que se mostró débil e incentivó las compras de trigo estadounidense, mejorando su competitividad relativa, lo que llevó a algunas de las cotizaciones al alza", indicaron los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De igual manera, la mayoría de las posiciones fueron a pérdidas al cierre, debido al contexto recesivo que desincentiva la inversión en granos y también por la cautela frente a los vaivenes del conflicto en la región del Mar Negro, dado que el presidente de Turquía dijo hoy que el corredor de granos ucranianos seguiría vigente, agregaron desde la entidad bursátil.

Por último, el maíz finalizó la jornada con un leve movimiento al alza del 0,04% (US$ 0,10) hasta los US$ 269,38 la tonelada, producto de compras técnica por parte de los fondos especulativos. (Télam)