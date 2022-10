Los granos cerraron con ganancias la jornada en el mercado de Chicago, gracias a las buenas expectativas de exportación estadounidenses y compras técnicas por parte de los fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,35% (US$ 6,8) hasta los US$ 511,30 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,19% (US$ 6,06) para posicionarse en US$ 514,48 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en que las ventas externas semanales estadounidenses superaron las 2,3 millones de toneladas, "la mayor venta semanal en todo el año", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Al mismo tiempo, sólo ayer se anotaron negocios de soja por más de 330.000 toneladas en Estados Unidos, por lo que "las perspectivas de sostener estos niveles comerciales en las próximas semanas impulsa los precios", agregó la BCR.

La harina acompañó la suba del poroto, con una mejora del 2,73% (US$ 12,13) hasta los US$ 455,58 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,2% (US$ 3,09) y se posicionó al final de la jornada en US$ 1.552,47 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 1,16% (US$ 3,58) y cerró a US$ 312,05 la tonelada, por compras técnicas y perspectivas comerciales optimistas.

"China espera liberar trigo de sus reservas estatales estratégicas, lo que muestra la elevada demanda en un contexto de desbalances productivos, empujando hacia arriba los precios", explicó la entidad bursátil.

Por último, el maíz avanzó 0,81% (US$ 2,17) y se ubicó en US$ 269,28 la tonelada, producto de compras técnicas por parte de los operadores, sumado a una inesperada caída de los stocks de etanol en Estados Unidos.

(Télam)