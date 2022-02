Los precios de los granos cerraron con importantes pérdidas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en concordancia con lo sucedido en el mercado de Chicago y ante una menor presencia de compradores pujando por mercadería.

De esta manera, por soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, la oferta abierta cayó US$ 10 y cerró a US$ 435 la tonelada.

Por la mercadería del próximo ciclo comercial, la posición marzo se ubicó en US$ 420; abril, US$ 415; mayo, US$ 410; y junio y julio, US$ 405 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, US$ 20 menos que ayer.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo cerró con una caída de más de 1% y moderó la fuerte volatilidad del jueves

En cuanto al cereal de la campaña 2021/22, la posición marzo cayó US$ 15 hasta los US$ 240 y abril y mayo cayeron US$ 20 hasta los US$ 240.

Para la cosecha tardía del cereal, los valores ofrecidos para la entrega en junio y julio fueron de US$ 230 y US$ 225, respectivamente.

Click to enlarge A fallback.

Por último, se ofrecieron US$ 250 por girasol, mientras que por el trigo no se registraron ofertas abiertas. (Télam)