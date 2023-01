Los granos finalizaron la jornada a la baja en el mercado de Chicago, presionados por la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras cinco jornadas consecutivas al alza en soja y maíz.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,99% (US$ 5,60) hasta los US$ 560,16 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,04% (US$ 5,88) para posicionarse US$ 559,06 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, además del comienzo de la cosecha en Brasil, de la que se espera una producción de 150 millones de toneladas.

También China tuvo peso en la baja de los precios, ya que el Ministerio de Agricultura de ese país instó hoy a los productores a tomar medidas para frenar la sobreproducción de carne de cerdo, "que está deprimiendo los precios en medio de la caída de la demanda, uno de los daños colaterales que los brotes de Covid están dejando sobre la economía china", comentaron desde la corredora Granar.

"Esto podría tener un efecto directo sobre las importaciones chinas de las materias primas usadas para la alimentación de los animales, como la soja", agregaron.

La harina acompañó al poroto, con una baja del 0,64% (US$ 3,42) hasta los US$ 527 la tonelada, mientras que el aceite subió 0,43% (US$ 6,17) para posicionarse en US$ 1.413,58 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,58% (US$ 1,57) y se ubicó en US$ 268,20 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias propiciadas por "la fuerte competencia que viene entablando Brasil con sus exportaciones, luego de un 2022 con ventas récord, con 43,36 millones de toneladas", indicaron los especialistas de Granar.

En este sentido, la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales elevó de 5,02 a 5,18 millones de toneladas su previsión sobre las exportaciones de maíz brasileño durante enero, un volumen inferior a los 7,29 millones de diciembre, pero muy superior a los 2,22 millones comercializados durante el primer mes de 2022.

Por último, el trigo perdió 1,23% (US$ 3,40) y se posicionó al final de la jornada en US$ 272,82 la tonelada, debido a la mala performance de las exportaciones estadounidenses respecto a las europeas con la marca más baja desde principios de la década de 1970.

"El hecho anterior le quitó peso al dato alcista asumido por el mercado ayer cerca del cierre de las operaciones, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó abierta la posibilidad de una imposición –otra, en rigor, dado que ya hay aranceles y cupos que limitan las ventas– de restricciones a las exportaciones de granos, entre otros productos, para garantizar el abasto doméstico", agregó Granar. (Télam)