Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, producto de la abundante oferta brasileña de soja y a la baja de las tensiones entre Rusia y Ucrania respecto al acuerdo entre ambos para mantener el corredor seguro de granos en el mar Negro.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,83% (US$ 4,68) hasta los US$ 553,54 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por US$ 543,35 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el masivo ingreso de la cosecha récord brasileña.

Según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "los embarques desde el gigante sudamericano podrían alcanzar 15,15 millones de toneladas en abril según datos de la Asociación de Exportadores de Cereales de ese país, aumentando las previsiones con respecto a la semana anterior".

Sus subproductos acompañaron las bajas del poroto, con un retroceso del 0,61% (US$ 7,50) a US$ 1.212,96 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,45% (US$ 7,39) para posicionarse en US$ 500,88 la tonelada.

El precio del maíz se retrajo 0,77% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 264,65 la tonelada, como consecuencia de la reanudación de las inspecciones de buques que operan en los puertos del corredor seguro de granos en Ucrania.

Sin embargo, "el acuerdo de exportación del mar Negro, negociado por las Naciones Unidas, sigue en entredicho tras las advertencias de Rusia de que podría retirarse a mediados de mayo, lo que limita las caídas en la jornada", explicaron los analistas de la entidad bursátil.

Por último, el trigo cayó 2,32% (US$ 5,97) y concluyó la jornada a US$ 250,5 la tonelada, debido a una relajación en las tensiones sobre el mar Negro respecto al acuerdo para la exportación de granos ucranianos, en un marco donde Europa del Este decidió restringir las importaciones de dicho destino.

MIRÁ TAMBIÉN AFIP incautó 314 toneladas de granos en Santa Fe y Corrientes por más de $25 millones

(Télam)