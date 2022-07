Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por cuestiones climáticas y el avance firme de la cosecha de cereales en el Hemisferio Norte, mientras que una demanda alicaída de China y el ingreso de la cosecha brasileña al mercado internacional produjeron pérdidas en los contratos más cercanos de la soja.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,39% (US$ 2,11) hasta los US$ 538,66 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,01% (US$ 0,09) para culminar la jornada a US$ 499,53 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en la "calma" demanda china, la fortaleza del dólar frente al real que genera ventajas para posicionar su soja en detrimento de la norteamericana, al mismo tiempo que se espera que la producción del país sudamericano tenga un considerable incremento productivo para la campaña venidera 2022/23.

La harina de soja acompañó la tendencia descendente, con una caída del 1,79% (US$ 8,71) hasta los US$ 475,09 la tonelada, mientras que el de aceite tuvo un recomposición 3,33% (US$ 42,77) para concluir la jornada a US$ 1.324,52 la tonelada.

Por su parte, la posición más cercana del maíz cayó 0,12% (US$ 0,30) mientras que las más lejanas cerraron con signo positivo.

"Sin grandes novedades en el horizonte agrícola, el mercado osciló al ritmo del clima", marcó al corredora de granos Granar.

En ese sentido, hoy se registraron lluvias beneficiosas para el cultivo en zonas productoras de Estados Unidos, pero los reportes extendidos de 6 a 10 días "auguran tiempo muy caluroso y con precipitaciones inferiores a las marcas normales", marcaron los analistas de Granar.

"En plena etapa de polinización, los cambios diarios en estos reportes meteorológicos garantizan volatilidad para los precios", marcaron.

Por último, el trigo cayó 2,29% (US$ 6,71) y terminó las operaciones en US$ 285,41 la tonelada, y alcanzó precios mínimos en cinco meses.

"Las ideas de un repunte en las exportaciones de Ucrania la semana próxima, ejercieron presión a la baja", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por otro lado, los agricultores franceses avanzaron con el 50% de la cosecha de trigo blando de este año, en comparación con el 14% de la semana anterior, ya que el clima cálido y seco impulsó el desarrollo de los cultivos, lo que agregó sostén a las caídas. (Télam)