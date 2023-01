Los granos cerraron la jornada a la baja en el mercado de Chicago, como consecuencia de la mala performance exportadora de Estados Unidos y la expectativa sobre cómo se comportará la demanda china.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,63% (US$ 3,58) hasta los US$ 556,58 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,65% (US$ 3,67) para posicionarse en US$ 555,38 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "la tranquilidad de la demanda de China, en la previa de la celebración del Año Nuevo chino, con feriados por una semana, desde este sábado", explicaron desde la corredora Granar.

Asimismo, el inicio de la cosecha récord en Brasil, con pronósticos públicos y privados que la ubican arriba de los 150 millones de toneladas, y algunas lluvias caídas en zonas agrícolas de la Argentina, que se complementarían con nuevas precipitaciones hacia el fin de semana, sumaron presión bajista.

Sus subproductos acompañaron la tendencia negativa, con una retracción del aceite de 1,51% (US$ 21,38) hasta los US$ 1.3192,20 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 1,44% (US$ 7,61) para posicionarse en US$ 519,40 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,58% (US$ 1,57) y se ubicó en US$ 266,62 la tonelada.

"Las exportaciones estadounidenses mostraron una mayor debilidad hoy, mientras que el mercado evalúa la reapertura del Gigante Asiático, todo lo cual ejerció inercia bajista", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, las proyecciones de algunas lluvias en Argentina y la cosecha récord del grano amarillo en Brasil, limitaron las bajas.

Por último, el trigo retrocedió 1,07% (US$ 2,94) y se posicionó en US$ 269,88 la tonelada, debido a que el Ministerio de Agricultura de Rusia dijo hoy que Moscú no tenía planes de reducir una cuota de exportación de granos, tras dichos del presidente Vladimir Putin de que el país podría resguardar parte de su stock, lo que terminó llevando los precios a la baja en todas las posiciones. (Télam)