Los granos iniciaron hoy la semana con pérdidas generalizadas en el mercado de Chicago, en sintonía con los resultados de los principales indicadores bursátiles globales, en una jornada en la que se destacó el retroceso del maíz por tercera ronda consecutiva, en US$ 205,40 por tonelada.

El contrato de noviembre de la soja cayó 1,67% (US$ 7,90) hasta los US$ 463,89 la tonelada, a la vez que el de enero del 2022 lo hizo por 1,64% (US$ 7,81) para concluir la jornada a US$ 467,29 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en que "las fuertes pérdidas que registraron los indicadores de Wall Street y de Europa, como consecuencia de la debacle financiera del grupo inmobiliario chino Evergrande, pusieron a los grandes fondos de inversión a retirar ganancias del mercado de materias primas para cubrir rojos", señaló la corredora Granar.

Asimismo, el mercado está bajo la presión del inicio de la cosecha que, según los pronósticos extendidos de 6 a 14 días, contará con buenas posibilidades de avanzar con celeridad por un tiempo mayormente seco sobre las principales zonas productoras.

Sus subproductos acompañaron esta tendencia, con una baja en el aceite del 2,45% (US$ 30,42) hasta los US$ 1.210,54 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,70% (US$ 2,65) para ubicarse en US$ 370,48 la tonelada.

El maíz, por su parte, descendió 1,04% (US$ 2,17) y se posicionó en US$ 205,40 la tonelada, como consecuencia de "la presión del avance de la cosecha; por las ventas de los fondos de inversión en medio de la caída de los principales indicadores bursátiles globales, y por la ausencia de noticias positivas desde el lado de la demanda", sostuvo Granar.

Por último, el trigo se retrajo 1,12% (US$ 2,94) y se posicionó en US$ 257,48 la tonelada.

"Las ventas de los inversores; las buenas condiciones climáticas para el avance de la siembra de los trigos de invierno en Estados Unidos, y la fortaleza del dólar frente al resto de las monedas referentes para el comercio global aportaron a la tónica bajista", indicó Granar. (Télam)

