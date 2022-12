Las “personas humanas” compraron de forma neta US$ 406 millones en noviembre para gastos con tarjeta en el exterior, 22% menos que el mes previo, informó hoy el Banco Central en su informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Según el Central, el destino de los dólares fue "básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de US$ 279 millones, mostrando una caída del 22% respecto al mes previo) y para atesoramiento (con un neto de US$ 110 millones por compras de billetes)".

"La reducción observada de los gastos con tarjetas se dio en el contexto de la Resolución General 5270/2022 establecida por la AFIP, la cual estableció que a partir del día 12 de octubre, todos los consumos mensuales con tarjeta con proveedores del exterior que superen los US$ 300 tienen que pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los Bienes Personales", puntualizó el BCRA.

De esa forma, mientras que el dólar mayorista que usan los importadores de insumos para la producción cerró en $177,16, el llamado "dólar Qatar" cerró hoy en $366,5.

En noviembre, el “Sector Privado no Financiero” fue comprador neto de moneda extranjera por US$ 793 millones en el mercado de cambios, donde el principal sector en términos de ventas netas fue “Oleaginosas y cereales”, que registró ingresos netos por US$ 1.365 millones, 21% menos que en el mismo mes de 2021 ante la cancelación parcial del endeudamiento comercial que el sector tuvo en septiembre dentro del “Programa de Incremento Exportador”.

El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, fue comprador neto por un total de US$ 1.783 millones, "exhibiendo una reducción interanual del 36% en sus compras".

"Las mismas fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos de importaciones de bienes y servicios y a gastos de viajes y otros pagos con tarjeta", detalló el Central. (Télam)