Los ganaderos de la provincia de Corrientes estiman que las pérdidas provocadas por la sequía superarán los $28.000 millones este año. En un reporte elaborado por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, se proyectan pérdidas del 155 en la producción de carne. "Considerando la superficie ganadera provincial, su stock dehacienda, la producción media de carne por hectárea, el precio promedio de la hacienda y proyectando perdidas en el orden del 15% en la producción de carne, más un posible incremento del promedio de la mortandad general habitual en un 50%, podemos estimar una perdida superior a los $28.000.000.000, consigna el informe. Desde el 28 de noviembre último, cuando se realizó el anterior reporte, hay zonas de la provincia donde no llovió nada

"En general, el déficit hídrico se ha agravado radicalmente,multiplicando la escasez de aguadas naturales (lagunas, esteros, ríos), aguadas artificiales (tajamares, represas) y la pérdida de napas en toda la provincia", explicó. En ese sentido, la falta humedad no permite el crecimiento de los pastizales con es habitual, por lo que falta volumen y calidad, muy bien reflejado por los informes del INTA. O peor aún, en algunas zonas se está en niveles críticos, donde directamente no hay más pasto y el suelo está desnudo. En general el ganado presenta una mala condición producto de la situación descripta y esto se traducirá en menos preñeces, terneros más livianos y pérdidas de peso en los engordes y recrías. Los productores van ajustando sus cargas conforme la menor oferta forrajera. El stock ganadero provincial está en riesgo de sufrir una fuerte disminución, producto de la liquidación forzosa y perdidas por mortandad. Se afrontan inversiones extraordinarias en aguadas, alimentación (henos, balanceados, granos y/o subproductos) e infraestructura para destete hiperprecoz y precoz, suplementaciones, entre otros. Además, el valor de la hacienda, no obstante los recientes incrementos, está lejos de acompañar la inflación y muestra un fuerte retraso comparativamente con otros bienes e insumos. "Las posibilidades económicas y financieras se van agotando y con ello la posibilidad de sostener los sistemas productivos, lo que nos enfrentará a la compleja situación de afrontar costos extraordinarios con una menor producción", señala el estudio. Y advierte que "de cara al futuro y dada la actual condición corporal de la hacienda, si no se dan lluvias importantes en el corto plazo que comiencen a revertir la situación, el invierno próximo será letal para muchos productores correntinos". JC/PT NA