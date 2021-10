Los futuros de soja operaban hoy con ganancias en el Mercado de Chicago, “apuntalados por expectativas de un incremento en la demanda de la oleaginosa por parte de China”, mientras el maíz y el trigo cedían posiciones, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aunque las “proyecciones de mayores rindes”, respecto de lo esperado por el mercado en territorio estadounidense, ejercen presión sobre los precios, la oleaginosa avanzaba US$ 1,9 y se vendía a US$ 442,2 por tonelada para noviembre, un valor 46% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.

En ese marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.326,4 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 341,3, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz operaban con caídas, luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos incrementara las estimaciones productivas del país del norte por encima de lo esperado por los analistas.

El cereal caía US$ 0,8, hasta US$ 204,9 la tonelada para diciembre, precio 72% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo también se negociaban en terreno negativo, producto de ventas técnicas, según la bolsa rosarina.

Sin embargo, indicó, “las caídas son limitadas luego de que el USDA reportara que las existencias finales mundiales de trigo, se ubicaron en el nivel más bajo en cinco años”.

El grano cedía US$ 1,1, hasta US$ 268,6 la tonelada, también para diciembre, nivel 59% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)