El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo hoy que "los formadores de precios son los que han ganado mucho en artículos de primera necesidad en el marco de una pandemia", y que una parte del sector debe entender que "se puede ganar aumentando la oferta".

"Desde ya que en el tema de precios hay responsabilidades compartidas, no todas de la misma dimensión, los formadores de precios son los que han ganado mucho en artículos de primera necesidad en el marco de una pandemia, hasta hay ahí una reflexión moral", dijo hoy el ministro en declaraciones a Futurock.

Al ser consultado sobre el anuncio que realizó ayer el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acerca del "compás de espera" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios con empresarios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que se extenderá por espacio de 90 días, Larroque celebró la medida.

"El tema de precios es central, saludo la designación de Feletti, creo que todos y todas tenemos que acompañar su desempeño, Feletti fue claro y taxativo en estos primeros días de asumir su función", subrayó.

Manifestó que "hay cuestiones que son de índole de lo que corresponde y lo que no según las circunstancias, y creo que hubo un abuso muy grande en un momento muy difícil".

"Por supuesto que no alcanza con eso, el Estado tiene una responsabilidad, la ciudadana también puede hacer pesar su capacidad de intervención como lo hizo en algún momento en el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) convocando al conjunto de la sociedad para que alertaran sobre los sectores donde se realizan abusos desmedidos en materia de comercialización", apuntó.

En esa línea, dijo que "también hay legislación para poder intervenir en situaciones de abuso y eso Roberto lo tiene claro, y yo como militante lo digo, más allá de que como funcionario en el área que estoy es vital que se controlen los precios, está mi total apoyo para Roberto".

"La vía del acuerdo es un camino, sino hay legislación vigente, está la ley de Abastecimiento, y hay una diversidad de instrumentos administrativos, que son señales para aquellos sectores que no entran en razón y no evolucionan, hay una cierta cara del sector que no entiende que se puede ganar aumentando la oferta y no aumentando los precios", aseveró.

En ese marco, completó: "Cuando el Estado hace un esfuerzo y se aumentan los salarios, si eso se entiende como una oportunismo o en clave de especulación, y la búsqueda de ganancia es sólo vía aumento de precio, creo que no vamos a buen destino y es tiempo de reflexionar".

El acuerdo que impulsa el Gobierno apunta a una lista consolidada de 1.650 productos con precios fijos por espacio de 90 días, alrededor de 350 artículos más que la lista inicial formulada el miércoles pasado por el funcionario. (Télam)