La liquidación de dólares por los agroexportadores dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE IV) alcanzó hoy los US$ 2.127 millones y superó así la meta de US$ 2.000 millones, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

De esta manera, tras reformularse el también denominado "dólar agro" entre el 24 y 25 de julio, cuando se aumentó el tipo de cambio diferencial de $300 a $340 por dólar y se incluyó al maíz y la cebada cervecera, al mismo tiempo que se reingresó al girasol, el sorgo y la cebada forrajera al PIE, el sector exportador ingresó un total de US$ 2.126,7 millones al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

"Tras el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador con el Decreto 378/2023 (norma que elevó el tipo de cambio de $300 a $340), hoy se aportaron US$ 153,31 millones. Luego de 15 días hábiles, se alcanzaron los US$ 2.127 millones, superando la meta de US$ 2.000 millones", indicó Ciara-CEC en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, la meta inicial estipulada entre el Gobierno nacional y los privados se consiguió superar 20 días antes de que se acabe el plazo de la medida.

El PIE IV es una reformulación del PIE III, que comenzó el 10 de abril con un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar y se aplicaba hasta el 31 de mayo para el complejo sojero, girasolero, del sorgo y de la cebada forrajera y que debía extenderse hasta el 31 de agosto para las economías regionales.

La anterior edición del "dólar agro" hasta el 31 de mayo tuvo como resultado una liquidación de US$ 5.080 millones, también superando las expectativas iniciales, y solo quedaron incluidas al PIE III tras esa fecha las economías regionales, que tuvieron un promedio de ingreso de divisas diarios de entre US$ 15 y US$ 20 millones.

La primera y segunda versión del PIE, en la que solo se contemplaba al complejo sojero, finalizaron con ingresos por US$ 7.580 millones y US$ 3.036 millones respectivamente.

Ante una renovada necesidad de reforzar las reservas del Banco Central, el Ministerio de Economía dispuso a finales de julio llevar ese tipo de cambio a $340 por dólar en incluir al maíz y a la cebada forrajera en el nuevo esquema cambiario, lo cual motivaron fuertes ventas diarias del grano amarillo por parte de los productores y liquidaciones diarias por parte de los exportadores por encima de los US$ 100 millones.

Desde el 24 de julio hasta ayer (último día con el que se cuentan con datos actualizados), los productores comercializaron un total de 6,86 millones de toneladas de maíz a un precio promedio que osciló entre los $58.000 y $62.000 por tonelada, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

De ese total, y durante el período de vigencia del PIE IV, los exportadores inscribieron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 3,8 millones de toneladas de maíz común, 12.750 toneladas de la variedad Flint y 5.869 toneladas de pisingallo.

El cuanto al girasol, los productores comercializaron un total de 455.934 toneladas, mientras que las DJVE presentadas por las empresas exportadoras correspondieron a 66.223 toneladas de semillas, 797.549 toneladas de aceite y 891.225 toneladas de subproductos.

Por su parte, las ventas de sorgo alcanzaron las 190.154 toneladas, mientras que en lo que corresponde a cebada, el volumen negociado de la variedad forrajera se posicionó en 249.016 toneladas y la cervecera en 14.367 toneladas. (Télam)