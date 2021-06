Los departamentos de tres ambientes son los más buscados en la Ciudad de Buenos Aires y los que mejor resistieron en el último año la caída generalizada que registraron los precios de los inmuebles, de acuerdo con un estudio privado difundido hoy.

El estudio, denominado Índice del M2 Real, creado por la cadena de inmobiliarias Remax Argentina y la Ucema con el respaldo Reporte Inmobiliario, reflejó que entre enero de 2020 y mayo del corriente año, el valor promedio de las propiedades retrocedió 11% la Ciudad de Buenos Aires.

"Los precios de los departamentos de 1 ambiente y 2 ambientes bajaron más de 13% y los de 3 ambientes se mantuvieron más estables, cayeron 2,4% porque es la tipología más buscada y es el que menos oferta hay", señaló Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, al presentar el nuevo índice en una conferencia virtual.

Según el relevamiento, el metro cuadro de un monoambiente costaba US$ 2.321 en enero de 2020 y en mayo de este año se ubicó en US$ 2.003; un dos ambientes estaba en US$ 2.304 en enero de 2020 y en mayo de este año llegó a US$ 2.001; y un departamento de tres ambientes costaba en enero de 2020 US$ 2.153 el m2 y en mayo de este año se situaba en US$ 2.102.

Gómez Picasso observó que "no solamente defendió el precio el 3 ambientes sino que terminó 100 dólares más alto que el 1 y 2 ambientes, en general la lógica es al revés, indica que a menor metros cuadrados mayor valor, pero ahora está cotizando más alto el 3 ambientes que el 1 y 2 ambientes".

Por otra parte, la brecha entre el precio de publicación y el precio de venta osciló entre 5 y 7 por ciento, pero el especialista señaló que "si el mercado empieza a reactivarse esa brecha tendrá que ir achicándose a 2/3% que es la brecha histórica".

"El índice se va a presentar mensualmente, la suba del dólar va a ir impactando en el precio de los cierres, cuando se mueve el dólar se van moviendo los precios de mercado y los cierres de operaciones", agregó.

En tanto, el presidente de Remax en Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa, destacó la utilidad del índice y observó que "el valor del m2 responde mucho al dólar, a la situación política y poner los datos en una línea de tiempo va a ser interesante".

A su turno, José Dapena, director del Departamento de Finanzas y de la Maestría en Finanzas de la Ucema, dijo que "en Argentina está la cultura de invertir en inmuebles como depósito de valor, como inversión financiera" y afirmó que "hay inmuebles que aguantan mejor la caída mientras que otros tienen más elasticidad en cuanto al precio".

"El 3 ambientes se adhiere más al depósito de valor; si tuviera que construir departamentos mirando este índice construiría 3 ambientes porque resisten más la caída de valor", analizó.

En mayo, el total de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registró una recuperación de 179,1% respecto de igual período de 2020, aunque persiste en un nivel bajo de 1.901 operaciones mensuales, de acuerdo con un informe del Colegio de Escribanos porteño.

