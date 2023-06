Los cereales protagonizaron la jornada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas en sus precios y mayor dinámica en los negocios concretados, mientras que no se registraron ofertas abiertas por soja.

Por el maíz con entrega desde el sábado y hasta el 10 de julio, se registraron ofertas en moneda local en valores de $ 50.000.

Luego, la entrega entre junio y julio subió US$ 5 para arribar a los US$ 190 la tonelada para ambas posiciones, mientras que la entrega en agosto ascendió a US$ 185.

Por el cereal del próximo ciclo comercial, reaparecieron las ofertas abiertas y en valores de US$ 190 para la descarga de mercadería entre febrero y abril de 2024.

En cuanto al trigo con descarga inmediata y contractual, las propuestas de compra ascendieron US$ 5 para arribar a valores de US$ 280 la tonelada, mientras que por el cereal de la cosecha 2023/24, el tramo diciembre-febrero 2024 se ubicó en US$ 235, lo que resultó en una suba de US$ 5 para la última de dichas posiciones.

Por último, el girasol cerró a US$ 300 la tonelada. (Télam)