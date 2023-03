El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, respaldó hoy el canje de deuda impulsado por el Gobierno nacional porque "despeja la incertidumbre" sobre si se van a pagar o no los vencimientos y otorga "tranquilidad". "Si este canje es exitoso, como parece que será, despeja la incertidumbre, estira el horizonte y da tranquilidad que la deuda se va a pagar", señaló el directivo en declaraciones radiales. Bolzico afirmó que "nadie quiere la Espada de Damocles de ver si cada tantos meses el gobierno va a poder o no refinanciar sus deudas", añadió. ADEBA es una institución que agrupa a los bancos de capital nacional que operan en el país. En la misma línea ya se había pronunciado Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) (representa bancos de capital externo), quien consideró que la iniciativa del Ministerio de Economía era "lo más razonable para despejar el tema y alargar los vencimientos". Cesario consideró que si no se ofrecía este canje se dispararía la tasa de interés que debía ofrecer el Gobierno para la renovación de los vencimientos en pesos. "Se adelantaron y trataron de renegociar el mejor precio posible" porque en caso de haberlo hecho más cerca de las elecciones el precio "hubiese aumentado", indicó. El canje involucra títulos por $7,3 billones divididos prácticamente en partes iguales entre organismos públicos y tenedores privados. Con el apoyo de los bancos se espera que la adhesión supere el 70%, dado que ya tiene una base de 50% por las colocaciones en los organismos oficiales. RP/JC/AMR NA