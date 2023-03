El diputado nacional, Ricardo López Murphy, afirmó que los términos propuestos en el canje de deuda "son inconvenientes" para el país y reclamó que los agentes financieros "no compren futuro" en caso que el Banco Central ofrezca esta posibilidad cuando se acerquen las elecciones.

López Murphy, referente económico de la oposición, reveló que está intentando "convencer" a los integrantes del espacio a que institucionalmente se formule una declaración en la que se advierta que, en caso de llegar al gobierno "no se pagará un seguro de cambio".

"Tenemos que tomar el compromiso, se lo tenemos que advertir a todo el mundo que no vamos a pagar seguros de cambio después del 10 de diciembre que emita este Gobierno", lanzó el legislador durante una entrevista en A24.

López Murphy sostuvo que, en caso que la oposición no tome esta postura, "van a hacer lo que hicieron la vez anterior (2015) que es vender 17.500 millones de dólares que no tenían y lo puso al Gobierno siguiente en una situación calamitosa".

Dólares BCRA

El economista señaló que una declaración de este calibre "no puede decirse cuando falte un mes" y añadió: "Yo lo digo 9 meses antes: no compre dólares del BCRA a término. Si quiere comprar dólares a término que sea entre privados. Al BCRA no le compren dólares a término después del 10 de diciembre".

MIRÁ TAMBIÉN Economía e INDEC lanzan el índice crianza que medirá costo de los bienes esenciales y el cuidado de niños, niñas y adolescentes

El diputado subrayó que hace este llamamiento porque "no se puede obligar al próximo Gobierno a hacerse cargo de las burradas y disparates que hace este Gobierno".

López Murphy aprovechó la oportunidad para criticar la ley de moratoria previsional: "Nos va a meter un millón de personas en las cajas de jubilaciones. Esa ley es un desastre viola todos los programas con los organismos multilaterales. Es un descalabro".

Y sentenció: "Se van a jubilar hasta los muertos". Con relación al canje, amplió su rechazo al sostener que, a través de esta operación, se están entregando dólares que están "atrasados" en su cotización, lo cual conlleva un riesgo para la próxima administración.

"Como yo los creo capaces de todo estoy empezando a decir y espero poder persuadir a la coalición opositora en su totalidad que tenemos que poner este freno ahora. No después, porque después no se puede", insistió.

López Murphy enfatizó que "lo que están haciendo es inconveniente para el próximo Gobierno y para el país"

RP/KDV NA